Государственное бюро расследований может организовать привод бывшего президента Украины Петра Порошенко, если он и дальше будет игнорировать требования правоохранителей.

Как сообщает Telegram-канал "Политика Страны", Порошенко не пришел на допрос в ГБР 16 и 17 января, несмотря на личные обещания.

"Как сообщили нам источники в Госбюро, в пятницу даже пытались лично вручить повестки - в Раде и остановив кортеж экс-президента. Но в Раду следователей не пустили. После этого и было объявлено публично о вызове на допрос. А также было сделано предупреждение о принудительном приводе", - говорится в сообщении.

Ранее ГБР опубликовало две повестки на допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко. Его вызывают в качестве свидетеля на досудебное расследование по ряду уголовных дел.

Также "Страна" рассказывала, что допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли со 2 января на 24-е. В январе у него еще три допроса в ГБР.