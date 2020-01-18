В Министерстве внутренних дел Украины опровергли информацию о том, что Национальная гвардия будет наделена статусом субъекта системы военной разведки с тайным бюджетом и агентами за пределами Украины.

Как сообщили в пресс-службе МВД, информацию распространили, ссылаясь на поверхностный, а не углубленный анализ проекта закона №2412-д, который был подан комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Согласно законопроекту № 2412-д, Национальная гвардия Украины не имеет права быть органом разведки. Впрочем, Нацгвардия является субъектом разведывательного общества, а подразделения разведки органов военного управления и воинских частей НГУ, в порядке определенном законом, могут привлекаться к выполнению отдельных разведывательных задач и в пределах определенных законодательством полномочий, осуществлять деятельность в целях разведывательного обеспечения применения Национальной гвардии Украины в частности, в районе операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

В то же время утверждается, что сначала российской агрессии, разведка отыгрывает все более важную роль, поэтому наделение этой функцией бойцов Нацгвардии "позволить эффективнее использовать подразделения в зоне ООС".

Ранее сообщалось, что Национальную гвардию, подчиненную МВД, хотят наделить чрезвычайными полномочиями – а именно статусом субъекта системы военной разведки с тайным бюджетом и агентами за пределами Украины. В случае, если проект закона примут, что в МВД будет создана полноценная параллельная система военных и правоохранительных формирований теперь уже с возможностями разведки.

Напомним, что Аваков говорил, что без помощи разведки и СБУ заказчиков убийства Шеремета он не найдет. Также мы писали о том, что был опубликован обновленный проект закона об СБУ.