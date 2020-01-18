Андрей Богдан - глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского, бывший юрист Коломойского, известный своим нетривиальным поведением на просторах Facebook субботним утром решил также небанально возвестить пользователей социальной сети о том, что он испытывает "скукатищу".

Эрратив "скукатища", написанный черным шрифтом на пастельном розово-голубом фоне со спиралью он разместил у себя в ленте на странице в Facebook. Никаких приписок он больше не делал.

Скриншот: Facebook/Андрей Богдан

Пользователи отреагировали на это послание с юмором, развернув в комментариях массу предложений о том, чем бы глава Офиса президента мог заняться для того, чтобы развеять себя.

Так, народный депутат Украины Максим Бужанский предложил посадить Петра Порошенко, чтобы занять себя чем-то: "Петра Алексеича сажать надо, вот где вечный праздник", - с улыбающейся скобкой написал депутат.

Скриншот: Facebook/Андрей Богдан

Пользовательница Лилия Медведева предложила Богдану сыграть в квест на выживание.

"Тю, могу идейку для веселья подсказать, причём ржать ежедневно и круглосуточно будите.))) Это игра, квест, называется "выжить и не сдохнуть на пенсию" в две тыщи))) Попробуйте, реально весело!!!", - рассказывает она.

Скриншот: Facebook/Андрей Богдан

Другой пользователь намекает на фейк с "дракой" главы СБУ Ивана Баканова и Богдана и предлагает снова "размяться". "Баканов размялся, ждет в ОП, не опаздывай!".

Скриншот: Facebook/Андрей Богдан

Также Богдану предложили выполнять свои обещания.

"Начните выполнять, то то обещали. Начните с посадок и увольнения соросят. Скучно не будет", - пишет пользователь.

Скриншот: Facebook/Андрей Богдан

Ранее "Страна" писала, что Андрей Богдан похвалился перед порохоботами комплиментом от посла США.

Также мы рассказывали, что журналисты засняли тайную встречу Богдана и Коломойского.