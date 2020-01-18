В пятницу президент Украины Владимир Зеленский поручил провести расследование и дать уже через две недели ответ на вопрос, кто записал слитые в сеть разговоры, проходившие у премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Несмотря на то, что вброс пошел через народных депутатов, близких к олигарху Игорю Коломойскому, который уже давно пытается сбить Гончарука, вопрос о персоне, которая физически организовала прослушку и слила ее на YouTube остается открытой.

Телеграм-канал Политика страны собрал самые обсуждаемые сейчас версии, кто мог организовать прослушку.

Первая версия. Прослушку организовал и слил близкий к Коломойскому помощник президента Андрей Ермак, который, по слухам, вместе с Игорем Валерьевичем, двигает на премьера топ-менеджера "Нафтогаза" Юрия Витренко.

Вторая. Прослушку слил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, который также хочет занять пост премьера. При этом Аваков находится в контакте с Коломойским и мог договориться с ним о раскрутке слива.

Самое интересное, что, по слухам, которые обсуждаются в Офисе президента, записывать могла участница встречи ... зампредправления НБУ Наталья Рожкова, которой, в свое время, как говорят, Аваков помог похоронить дела по банку "Михайловский".

"Впрочем, эта версия выглядит, мягко говоря, странной. Во-первых, сама Рожкова выглядит на пленках не очень, прямо скажем. Зачем ей саму себя опускать? Во-вторых, всем известен жесткий конфликт Рожковой с Коломойским. Зачем ей подыгрывать олигарху, подводя премьера под отставку? Кроме того, у Авакова есть много возможностей организовать прослушку и без помощи непосредственных участников встречи", - пишет телеграм-канал.

Третья версия. Разговоры всех топ-чиновников пишутся украинскими спецслужбами, сотрудники, которых затем продают записи, тем, кому они нужны. Иногда даже без ведома начальства (существует целый теневой рынок подобных услуг). Так записали, а потом и продали, разговор Гончарука.

Отметим, что последняя версия с политической точки зрения самая выгодная для власти, так как не подводит под уголовное дело никого из топов. Хотя и не факт, что она верна.

Так или иначе, но через две недели силовые структуры должны будут предъявить какой-то ответ.

Напомним, что история с пленками Гончарука началась в среду, 15 января. Тогда появись записи, сделанные на совещании премьера, отдельных министров и представителей НБУ.

Видео в сети уже удалены, но "Страна" расшифровала первую, вторую и третью части этой эпопеи.

Чиновники обсуждали вопрос - как покрасивее объяснить президенту, почему так быстро укрепляется гривня. Зеленский, по словам Гончарука, подозревал, что процесс это рукотворный, а валютой спекулируют приближенные к власти люди. И надо президента в этом разуверить, чтобы он не задавал лишних вопросов, озадачил собравшихся глава правительства.

При этом Зе в представлении Гончарука выглядел некомпетентным человеком, у которого "примитивное понимание". Впрочем, премьер на тех же пленках признал, что он и сам профан.

В пятницу, 18 января, утром Гончарук объявил, что готов уйти в отставку, но уже вечером Зеленский после разговора с премьером объявил, что не будет менять главу украинского Кабмина.