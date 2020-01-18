Государственное бюро расследований опубликовало две повестки на допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко. Его вызывают в качестве свидетеля на досудебное расследование по ряду уголовных дел.

Сразу две повестки на разное время опубликованы на сайте ГБР.

"В соответствии со ст 133-137 УПК Украины Вас в установленном законом порядке вызвано следователями в Государственный бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 10 час. 30 мин. 21.01.2020 в уголовном производстве № 62019000000001732 от 12.11.2019 к следователей центрального аппарата Государственного бюро расследований Козлова М.Б., ЛАЗОРЧИК И.В., по адресу: г.. Киев, ул. Симона Петлюры, 15, кабинет № 323, контактный номер телефона (044) 294-64-34", - говорится в первом тексте повестки.

Видео: YouTube/ Державне бюро розслідувань

"Кроме того, Вы вызываетесь на допрос в качестве свидетеля в 11 час. 00 мин. 24.01.2020 в уголовном производстве № 62019000000001905 от 10.12.2019 к следователей центрального аппарата Государственного бюро расследований Егорова Д.А., Амелина А.В. кабинет № 325, контактный номер телефона (044) 294-64-62", - добавляет пресс-служба информацию по поводу второго допроса.

В Госбюро напомнили, что Порошенко должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность и предупреждают, что согласно ст 139, 140 УПК Украины в случае неявки без уважительных причин к следователю, к свидетелю может быть применен привод.

Фото: ГБР

Ранее "Страна" рассказывала, что допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли со 2 января на 24-е. В январе у него еще три допроса в ГБР.

Также мы писали, что в ГБР официально объявили, что не вызывают на допросы через мессенджеры и Telegram.