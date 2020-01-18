Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировал закон, согласно которому в Украине ликвидируются русскоязычные школы. В своей оценке МИД РФ назвал данную политику "насильственной украинизацией".

Кроме того, указывается, что Украина не провела представителями народов, проживающих на Украине, вопреки заключению Венецианской комиссии. Также ведомство обратилось к ООН, ОБСЕ и Совету Европы с просьбой дать "адекватную оценку" украинской власти.

Данное заявление появилось в субботу, 18 января, на сайте МИД России.

"Если для детей украиноязычных граждан и представителей коренных народов, к которым на Украине относят крымских татар, караимов и крымчаков, после вступления принятого документа сохраняется возможность получать образование на родном языке с 1 по 11 (12) класс, то меньшинства, говорящие на языках стран Евросоюза, будут обучаться на родном языке до 5 класса с постепенным увеличением времени преподавания на украинском языке – с 20% до 60% к 9 классу", - говорится в сообщении.

Также указывается, что русскоговорящие дети будут иметь право учиться на родном языке до 5 класса, а затем не менее 80% обучения должно осуществляться на государственном языке: "Кстати, под эти меры попадает не только русский язык, но также, например, белорусский и идиш", - добавили дипломаты.

"Таким образом, официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение Конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств", - делает вывод МИД РФ и призывает правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей.

16 января Верховная Рада Украины приняла законопроект о среднем образовании. Его приняли после так называемого закона о тотальной украинизации, который ранее раскритиковали в Венецианской комиссии.

"Страна" уже детально разобралась, что написано о русском языке в законе о среднем образовании.