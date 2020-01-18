Зарплаты помощников-консультантов некоторых народных депутатов Украины за декабрь 2019 года больше, чем 100 тыс гривен у каждого. Такие большие выплаты получила помощника Ольги Стефанишиной и Анастасии Красносельской - Ольга Жерегина. Также зарплата свыше 100 тысяч гривен у помощницы парламентария Александра Матусевича - Евгении Дзекуновой.

О зарплатах помощников народных избранников Украины сообщили "Українські новини" со ссылкой на ответ на запрос журналиста в Аппарат Верховной Рады Украины.

Так, Ольге Жерегиной в декабре 2019 года было начислено 146335 гривен, из которых 98330 грн составила премия, начисленная "из фонда экономии оплаты труда помощников-консультантов". После удержания всех положеных налогов и сборов Жерегина получила 117815,78 гривен.

Помощнику-консультанту Евгении Дзекуновой были начислены зарплата и премия в сумме 136380 гривен, из которых 115380 грн. составляла премия. И после всех отчислений Дзекунова получила "на руки" сумму в 109785,9 гривен.

Фото: Українські новини

Ранее "Страна" рассказывала, что глава МИД Пристайко назвал зарплату министров в 16 тысяч неуважением к государству.

Также мы писали, что замгенпрокурора Холодницкий получил за декабрь 211 тысяч.