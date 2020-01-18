Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Сенате Конгресса будут защищать адвокаты, которые защищали 42-го американского президента Билла Клинтона, когда против него также велось слушание об импичменте. Это Кен Старр и Роберт Рэй, которые работали с Клинтоном в 1998-м году вследствие сексуального скандала с Моникой Левински.

О том, что действующего главу Белого дома будут представлять эти адвокаты, сообщает BBC.

Также американского лидера будут представлять Алан Дершовиц, Пэт Чиполлоне и Джей Секулоу.

Интересно, что скандал с импичментом Трампа неоднократно сравнивали со скандалом с импичметном Клинтона и называли Зеленского "Моникой Зеленски", намекая, что из-за него, как из-за Левински, произошел большой скандал в американской политике.

Напомним, демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским 25 июля 2019.

Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.

19 декабря прошлого года Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа. Это значит, что дело о лишении его президентских полномочий будет рассматриваться в Конгрессе.