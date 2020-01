Стали известны причины смерти темнокожой девушки в Тернополе, тело которой на днях обнаружил местный житель. Как пишут местные СМИ, очевидец нашел тело 24-летней девушки по имени Бадмус Ололаде Рафиат возле дома ее одногруппниц. Там она гостмила у подруг, где и оставила предсмертную записку, после чего покончила с собой, выпив яд.

Из-за этого случая в пятницу, 17 января, в Тернопольском медуниверситете, где училась девушка-шестикурсница, состоялся митинг – сотни студентов-иностранцев пришли в актовый зал. Там они потребовали, чтобы экзамены были не такими жесткими, как сейчас. Кроме того, они добиваются отставки декана и некоторых преподавателей.

Об этом сообщает тернопольское издание Terminovo, которое пообщалось и с протестующими студентами, и с ректором.

Бадмус Ололаде Рафиат и ее предсмертная записка. Фото: wuzupnigeria.com

Как уточняет СМИ, Бадмус не сдала экзамен по педиатрии с третьей, то есть последней попытки, и была представлена на отчисления из вуза. Из-за этого студенты и собрались в актовом зале медуниверситета им. Горбачевского. Некоторые из них держали в руках плакат с текстом "DR. Badmus is dead because of TDMU" ("Доктор Бадмус мертвая из-за ТГМУ"- Ред.). Их требования были: меньшее количество вопросов не столь сильная жесткость на экзаменах, уменьшение количества членов комиссии, а также возможность сдавать экзамен более трех раз.

"Лидеры ассоциаций выразили недоверие декану, он не помогает им, - рассказал студент третьего курса медуниверситета, представитель Всеукраинской ассоциации студентов Ганы в Украине Кайзер Кодуа. - Также мы хотим, чтобы студенты не отчислялись с шестого курса, потому что они уже очень много проучились".

Ректор Михаил Корда. Фото: terminovo.te.ua

К протестующим вышел ректор Михаил Корда. Он им ответил, что готов к изменениям, но только в случае, если они не противоречат законам Украины.

"Сложилась очень тяжелая и трагическая ситуация для нашего университета. Позавчера студенты сдавали экзамен, третью попытку. Ведь в соответствии с положениями университета, они имеют право на две пересдачи. И если в третий раз студент не проходит экзамен, то его отчисляют. И вот 6 студентов не сдали его с третьей попытки, одна из них - африканская студентка. К большому сожалению, она выпила яд", - прокомментировал ситуацию Корда.

Ректор Михаил Корда. Фото: terminovo.te.ua

Также он уточнил, что в вузе работает кабинет психологической помощи, в котором помогают решить подобные проблемы, а также сообщил, что родители умершей девушки, а также ее сестра уже знают о трагедии. Также Корда пообещал помочь с репатриацией тела Рафиат.

