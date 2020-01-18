Полиция Киева разоблачила детский садик, работающий нелегально. В незаконном учреждении находилось одиннадцать детей. Садик работал без разрешительных документов и не соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

О том, что работа садика пресечена, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В Подольское управления полиции поступило анонимное сообщение о том, что в частном доме на улице Достоевского незаконно функционирует детский сад, где содержится более 10 детей. По указанному адресу немедленно выехали начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, председатель Подольской районной государственной администрации Виктор Смирнов, следственно-оперативная группа территориального подразделения и социальные службы", - говорится в сообщении.

На месте правоохранители обнаружили 11 детей, которые находились на улице. Мужчина, который находился рядом, при появлении полиции сразу завел детей в дом и отказался разговаривать.

Когда сотрудники полиции зашли внутрь, то, кроме мужчины, обнаружили еще двух женщин, которые не имели никакого отношения к детям.

"Внутри мы установили, что пребывание детей в этом помещении представляет для них опасность - несоблюдение санитарно-гигиенических требований, отсутствие соответствующей пожарной безопасности, несоответствие норм питания. Малолетние дети были переданы родителям, которых мы вызвали на место для выяснения обстоятельств. В дальнейшем работники сектора ювенальной превенции проверят указанные семьи с целью установить причины, которые толкают родителей оставлять своих детей в неподходящих для этого условиях", - добавил правоохранитель.

Фото: пресс-служба полиции Киева

По указанному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

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