В Верховной Раде Украины создали самое большое на сегодняшний день межфракционное объединение под названием "Ценности, достоинство, семья". В него вошли народные депутаты от всех фракций и групп. Цель объединения - защита вечных ценностей.

О создании заявил инициатор и глава межфракционного объединения, народный депутат от партии "Слуга народа" Святослав Юраш на своей странице в Facebook.

"На ценностный и семейный призыв откликнулись более 300 депутатов. То есть, конституционное большинство из всех фракций и групп украинского парламента. Чтобы хоть что-то объединило весь парламент", - написал он.

Он также рассказал, что целью межфракционного депутатского объединения является "защита вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды".

Члены объединения будут готовить законопроекты, призванные "укреплять семейные ценности, принципы достойного общества и воспитания на основе семейных ценностей детей и молодежи".

Скриншот: Facebook/Sviatoslav Yurash

Ранее "Страна" писала, что в Раде решили создать группу еврооптимистов Зеленского.

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