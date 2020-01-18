Украина подала в Большую палату Европейского суда по правам человека жалобу на раннее решение этого же суда о том, что нормы закона о люстрации нарушают Конвенцию о защите прав человека. Срок обжалования решения ЕСПЧ истекал 17 января, страна подала апелляцию 16 января. Таким образом, Украина успела вовремя и суд будет рассматривать дело.

О том, что Украина подала в суд, рассказал министр юстиции Денис Малюська в комментарии изданию "РБК-Украина".



"Подано заявление в Большую палату ЕСПЧ 16 января вечером", – сообщил он.

Закон о люстрации вступил в силу в октябре 2014 года. Он ограничивает право для высокопоставленных чиновников времен президента Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на 5-10 лет.

В 2015 году 47 депутатов Верховной Рады подали в Конституционный Суд Украины представление о проверке положений закона на соответствие Конституции. 17 октября 2019 года ЕСПЧ признал люстрацию пяти украинских чиновников нарушающей права человека.

В конце октября министр Малюська заявлял, что Украина намерена обжаловать решение ЕСПЧ по люстрации.



