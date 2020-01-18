В пятницу, 17 января, Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки представила общественности новые документы от помощника адвоката Дональда Трампа - Льва Парнаса. Они доказывают появившуюся ранее информацию о том, что за бывшим послом США в Украине Мари Йованович следили. Кроме того, доказательства подтверждают то, что Парнас и помощник конгрессмена-республиканца из Палаты представителей Девин Нуньес, контактировали.

Доказательства, представленные Конгрессом, публикует CNN.

Среди документов есть скриншоты текстовых сообщений кандидата в конгрессмены от республиканцев в Коннектикуте Роберта Хайда. Вероятно, Хайд поделился скриншотами с Парнасом.



В сообщении, отправленном Хайду с телефона с бельгийским номером, есть фотография Йованович. Неизвестный с бельгийским номером пишет: "Мои контакты проверяют. Сообщу вам адрес на следующей неделе". Хайд отвечает: "Классно".

В другой серии текстовых сообщений бельгийский номер пишет Хайду: "Ничего не изменилось, она все еще не на месте, они сегодня проверяют снова...Это подтверждает, что у нас внутри человек".

"У нее были посетители", - еще раз пишет бельгийский номер.

Из новых документов видно, что Парнас и Харви устраивают интервью с украинскими официальными лицами и встречи в отеле Trump International в Вашингтоне, в том числе с Джулиани.

Новые материалы свидетельствуют о причастности Нуньеса, главного республиканца в Комитете по разведке Палаты представителей, к деятельности Джулиани и его сообщников по травле Йованович, поиска компромата на политических соперников президента.

Ранее "Страна" писала, что председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгель заявил, что бывший посол США в Украине Мари Йованович находилась под наблюдением до того, как ее уволили. После сообщений о возможном слежения за Йованович Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.