Одно из государственных предприятий Министерства обороны Украины вернуло Минобороны долг в размере 10,3 миллионов гривен. Счет был выставлен за то, что предприятие ненадлежащим образом выполняло ремонт и техническое обслуживание боевых машин и военное оборудование специального назначения. Таким образом ущерб, который был нанесен государству, полностью возмещен.

О том, что государство вернуло свои деньги, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Юридической службой Министерства обороны Украины совместно с военной прокуратурой приняты меры по фактическому возврату государственным предприятием задолженности Министерству обороны Украины в размере 10,3 млн грн, связанной с ненадлежащим исполнением условий договора от 09.12.2014 № 294/14/108", - заявляет пресс-служба.

Так, 8 января 2020 года Государственным предприятием, во исполнение решения Хозяйственного суда Николаевской области от 20.05.2015, оставленного без изменений постановлением Одесского апелляционного хозяйственного суда от 02.09.2015, был перечислен Минобороны долг в размере 10,3 млн грн, который возник вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора от 09.12.2014 № 294/14/108 о предоставлении услуг по ремонту и техническому обслуживанию боевых машин и оборудования специального назначения.

"Таким образом, государственным предприятием полностью возмещен Минобороны имущественный ущерб, причиненный неисполнением хозяйственного обязательства", - отмечают в оборонном ведомстве.

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