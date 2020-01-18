Сегодня, 18 января, в Украине погода будет не январской, а, скорее, мартовской. Осадков не предвидится, через тучи будет проглядывать солнце. Однако, несмотря, на дневной "плюс", в стране будут ночные заморозки.

О том, какой будет погода говорят данные Укргидрометцентра.

В западной части Украины - Ужгороде, Львове, Луцке, Ивано-Франковске, Ровно, Тернополе, Черновцах, Хмельницком сегодня днем ожидается +2...+4, в Виннице и на Закарпатье будет немного прохладнее в дневное время - температура там упадет до 0 градусов днем. Ночью ожидается -2...-5.

На севере Украины - в Житомире, Чернигове, Сумах и Харькове температура днем +2...+4, ночью - от -1 до -3. В центре Украины - в Черкассах, Полтаве, Кропивницком, Днепре, Запорожье днем +1...+1 градуса, ночью ожидается -1...-4 градуса. В Донецке и Луганске +1...+3 градуса тепла днем и -2...-4 ночью.

На юге - в Одессе, Николаеве, Херсоне и Крыму будет +1..+4 градуса днем. Ночная температура составит от -1 до -3 градусов.

В Киеве днем от 0 до +2, а ночью - от -2 до -4 градусов.

Скриншот: meteo.gov.ua

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