За сутки на Донбассе 8 раз обстреляли позиции Украины, один военный ранен
За сутки 17 января боевики на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Украины. Противник обстрелял украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В результате обстрела боевиков ранен украинский военный.
Сводку положений дел на фронте передает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.
В сообщении говорится, что пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- Вблизи населенного пункта Красногоровка - со сословного противотанкового гранатомета - 2 выстрела;
- рядом с Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- два раза неподалеку Павлополя - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- вблизи Васильевки - из стрелкового оружия.
Три обстрела по позициям Украины сепаратисты совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- Два раза рядом с населенным пунктом Орехово - с миномета калибра 120 мм - 4 мины и гранатометов различных систем.
- неподалеку Луганского - из ручного противотанкового гранатомета - 1 выстрел, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
За текущие сутки один украинский защитник получил ранения.
Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
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