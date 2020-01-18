В Украине под угрозой увольнения оказались сотни зубных врачей - специалистов, которые в отличие от врачей-стоматологов имеют не высшее, а среднее специальное образование. С апреля их лишат права лечить пациентов, а позволят только делать профилактический осмотр.

Об этом сообщает сайт "Актуально".

О лишении зубных врачей права лечить говорится в приказе Министерства охраны здоровья 17-летней давности №117, о котором вдруг вспомнили в ведомстве.

При этом медикам коммунальные и государственные медицинские учреждения платить не собираются, о чем они уже предупредили врачей. Клиники готовят людей к массовым увольнениям. Произойти они должны до апреля 2020 года, когда согласно плану медицинской реформы все врачи должны заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), а медицинские учреждения - зарегистрироваться там же.

Изменения функциональных обязанностей не затронут врачей-стоматологов с высшим образованием, которые будут работать дальше.

Министерство также лишило зубных врачей без высшего образования, которых в стране около 1200, возможности получать лицензию и идти в частную практику.

Зубные врачи решили протестовать против нововведения. 11 января около 150 специалистов из 12 областей Украины провели в Хмельницком собрание общественной организации "Зубные врачи Украины". Они составили резолюцию с требованием инициировать пересмотр объема стоматологической помощи, которую имеют право предоставлять зубные врачи.

Об ответе на резолюцию Минздрава пока не сообщается.

Ранее "Страна" писала, что медики массово бегут из украинских больниц на заработки в Европу.

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