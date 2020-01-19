В ведомстве Руслана Рябошапки отчитались о потерях ВСУ на Донбассе в период с 2019 по 2020 год. За этот срок в зоне проведения операции объединенных сил погибли 132 военнослужащих, а 716 были ранены.

Статистика приводится на сайте Офиса генерального прокурора.

Как сообщили в ведомстве, на территории Донецкой области погиб 101 человек, 519 получили тяжелые ранения. В Луганской области потери меньше: 31 убитый и 197 раненых.

В Офисе генпрокурора заверили, что контролируют расследования и судебные разбирательства по каждому факту гибели военнослужащих в зоне проведения ООС.

Вчера штаб ООС сообщил об обострении на фронте и восьми раненых. Позже стало известно, что раненых уже десять и есть один погибший.