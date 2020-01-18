Верховная Рада приняла законопроект №1210, среди положений которого есть и изменения по налогам при продаже автомобилей.

Как пишет ресурс autoconsulting.ua, закон вводит не две ставки налогов, которые уплачивает продавец при отчуждении автомобиля или другого транспорта, как было раньше, а три.

В случае продажи одного автомобиля (мотоцикла) на протяжении года физическое лицо ничего не платит. Ставка налога – 0%. Так было и раньше.

При продаже второго автомобиля (мотоцикла) на протяжении года налог уже составит 5%. Такая же ставка действует и сейчас.

При отчуждении третьего и более автомобиля или другого транспортного средства, необходимо будет уплатить уже 18% налога от оценочной стоимости транспортного средства.

Закон явно направлен в сторону так называемых "перекупов", чтобы лишить их возможности вести свой бизнес "в черную", как физлицо. Однако, по мнению издания, некоторые формулировки дают основание полагать, что нормы нового закона могут затронуть и обычных граждан.

Все дело в том, что третьей сделкой и соответственно налогом 18% будет облагаться любое отчуждение транспортного средства на протяжении года. К примеру, если человек продаст мопед, а затем автомобиль с прицепом, то налог высокий налог ему придется заплатить с одной из сделок.

В то же время, "перекупы" часто предпочитают не регистрировать авто на себя, а покупать авто по доверенности.

Принятый закон – это еще один шаг в сторону цивилизованного вторичного рынка. Таким образом, депутаты пытаются создать законодательное поле для торговли подержанными автомобилями через специализированные компании и автосалоны.

Как сообщалось, Рада сегодня отклонила законопроект о создании Бюро финансовых расследований.

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