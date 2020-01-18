На портале электронных петиций сайта президента появилось обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить в Украине работу российских сайтов. Речь идет прежде всего о ресурсах mail.ru, vk.com и yandex.ru.

Петиция зарегистрирована 16 января. Ее подал Дмитрий Каминский.

Пока обращение подписали 554 человека. А для рассмотрения президентом требуется 25 тысяч подписей.

В тексте петиции говорится, что заблокированные российские сайты необходимы жителям Украины.

"Прошу принять закон о возобновлении работы всех интернет-сервисов российских компаний, таких как mail.ru, vk.com, yandex.ru и т.д., так как многие из этих интернет ресурсов очень нужны для украинцев. Это информационно-развлекательные ресурсы, которые не наносят никакого вреда для украинцев и Украины в целом. И их блокировка нецелесообразна", - написал автор обращения.

Скриншот: petition.president.gov.ua

Напомним, российские ресурсы были заблокированы в мае 2017 года. "Страна" разбиралась, зачем украинские власти это сделали.

Год спустя мы писали, как Украина прожила это время без популярных сайтов.