Зеленского просят разблокировать Мэйл.ру, ВКонтакте и Яндекс
На портале электронных петиций сайта президента появилось обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить в Украине работу российских сайтов. Речь идет прежде всего о ресурсах mail.ru, vk.com и yandex.ru.
Петиция зарегистрирована 16 января. Ее подал Дмитрий Каминский.
Пока обращение подписали 554 человека. А для рассмотрения президентом требуется 25 тысяч подписей.
В тексте петиции говорится, что заблокированные российские сайты необходимы жителям Украины.
"Прошу принять закон о возобновлении работы всех интернет-сервисов российских компаний, таких как mail.ru, vk.com, yandex.ru и т.д., так как многие из этих интернет ресурсов очень нужны для украинцев. Это информационно-развлекательные ресурсы, которые не наносят никакого вреда для украинцев и Украины в целом. И их блокировка нецелесообразна", - написал автор обращения.
Скриншот: petition.president.gov.ua
Напомним, российские ресурсы были заблокированы в мае 2017 года. "Страна" разбиралась, зачем украинские власти это сделали.
Год спустя мы писали, как Украина прожила это время без популярных сайтов.