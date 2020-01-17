Убитый киллером в Харькове бизнесмен оказался директором похоронного бюро.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Это Виталий Шульга. Он был директором одного из похоронных бюро города. 48-летнего мужчину убили на пороге его дома накануне вечера. Как только тот вышел из машины, киллер открыл огонь. Убийца сразу убежал, его до сих пор ищут. Возможные мотивы полиция не разглашает, но преступление расследует как заказное", - говорится в сюжете.

Убийство случилось вечером четверга, 16 января. Киллер расстреливал мужчину почти впритык, как только он вышел из автомобиля.

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