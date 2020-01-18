В Печерском райсуде Киева 17 января состоялось заседание по резонансному делу - убийству 26-летнего сотрудника Управления госохраны Василия Хмелюка.

Преступление произошло 2 января 2019 года около 23:20 в Киеве на улице Саперное Поле, 12, на территории жилого комплекса "Французский квартал".

"Страна" разбирает подробности судебного заседания.

Полиция направила в суд обвинительный акт не по ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, карается сроком до 15 лет тюрьмы), а по более мягкой ч.2 ст.121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть). Максимальное наказание по последней может быть от 7 до 10 лет тюрьмы.

Суд под председательством судьи Светланы Шапутько исследовал письменные доказательства обвинения и видеоматериалы. Когда начали просматривать видеозаписи уличных камер наблюдения, запечатлевшие роковой удар, нанесенным молодым перспективным боксером Петром Очеретяным сотруднику госохраны Василию Хмелюку, мать последнего разрыдалась. Она проплакала почти все заседание.

Хотя видео подтвердило умышленный характер смертельного удара, обвиняемый и его защитники заверили, что запись не отражает реальной ситуации. Мол, на самом деле Очеретяный оборонялся.

Прокурор приобщил к материалам судебного дела письменные доказательства, среди которых были характеристики обвиняемого как спортсмена. Его наставники назвали спортивную карьеру боксера провальной. В ответах на запросы следствия они написали, что обвиняемый - плохой боксер, потому что с ним никто из промоутеров не хотел заключать контракт.

Вероятно, такая реакция тренеров вызвана нежеланием выставлять обвиняемого боксером-профессионалом, ведь в таком случае его действия можно квалифицировать как умышленное убийство.

В течение почти двух часов суд рассматривал письменные доказательства, собранные полицией и прокуратурой.

Напомним обстоятельства дела. По данным следствия, между мужчинами произошла словесная перепалка из-за собаки, в ходе которой обвиняемый нанес жертве удар в челюсть, после чего скрылся и сбрил бороду, чтобы изменить внешность. Он начал прятаться. Но позже по совету адвокатов явился в полицию.

Суд отправил Очеретяного под арест на два месяца с правом выйти под залог после уплаты 600 тыс. грн. 9 января 2019 года спортсмен вышел из СИЗО, заплатив сумму залога. Позже апелляционный суд снова отправил его за решетку и уже во время рассмотрения дела по сути снова освободил на поруки нардепов.

Ранее "Страна" кратко рассказывала, кто такой Очеретяный.