Киевская прокуратура №7 совместно с Подольским управлением Нацполиции в столице завершила досудебное расследование дела в отношении 27-летнего мужчины. Последнего подозревают в развращении малолетних детей и покушении на действия сексуального характера с ними.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.

Во время досудебного расследования было установлено, что 17 октября 2019 года подозреваемый проник в два учебных заведения в Подольском районе столицы. Там в туалетах он развращал малолетних мальчиков. В результате пострадали два ученика начальных классов.

Фото: Facebook/ kyiv.gp.gov.ua

Действия злоумышленника квалифицированы по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.4 ст.152 (изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия) и ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас мужчина находится под стражей.

Скриншот: Facebook/ kyiv.gp.gov.ua

Материалы уголовного производства открыты стороне защиты для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним, в октябре "Страна" описывала детали нападения 27-летнего педофила на одного из учеников первого класса.

Мы также сообщали, что парламент отклонил законопроект о химической кастрации педофилов.