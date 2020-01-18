Прокуратура завершила расследование дела педофила, который развращал мальчиков в школьных туалетах
Киевская прокуратура №7 совместно с Подольским управлением Нацполиции в столице завершила досудебное расследование дела в отношении 27-летнего мужчины. Последнего подозревают в развращении малолетних детей и покушении на действия сексуального характера с ними.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.
Во время досудебного расследования было установлено, что 17 октября 2019 года подозреваемый проник в два учебных заведения в Подольском районе столицы. Там в туалетах он развращал малолетних мальчиков. В результате пострадали два ученика начальных классов.
Фото: Facebook/ kyiv.gp.gov.ua
Действия злоумышленника квалифицированы по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.4 ст.152 (изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия) и ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас мужчина находится под стражей.
Скриншот: Facebook/ kyiv.gp.gov.ua
Материалы уголовного производства открыты стороне защиты для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.
Напомним, в октябре "Страна" описывала детали нападения 27-летнего педофила на одного из учеников первого класса.
Мы также сообщали, что парламент отклонил законопроект о химической кастрации педофилов.