В странах Азии распространяется мало изученный коронавирус. В Китае от него умерли уже двое людей, еще около 50 числятся заболевшими. Единичные случаи заражения есть в Японии и Таиланде.

Болезнь мгновенно поражает легкие и почки, нарушая их работу, а также парализует работу других органов. С вирусом, вызывающим эти симптомы, медики раньше не сталкивались. О его происхождении ничего не известно. Также непонятно, как он передается человеку и каким образом его лечить.

Пока точно известно только одно: всех заболевших объединяет то, что они лакомились морскими деликатесами.

В Азии уже установлен специальный контроль на границах между странами. А вот украинские инфекционисты успокаивают население, утверждая, что вирус не сильно заразный и передается не так легко, как грипп.

В сюжете ТСН говорится об особенностях течения вызванной вирусом атипичной пневмонии и о том, стоит ли ее опасаться в Украине.

Видео: YouTube/ ТСН

Как писала "Страна", впервые вспышку заболевания отметили 1 января в центральном Китае, в городе Ухань.

А к 3 января в Китае было зафиксировано 44 случая пневмонии неизвестной формы.