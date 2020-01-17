Вечером 16 января Киев накрыл аномально густой туман. Пользователи соцсетей делятся фотографиями тумана накануне Крещения, которое обычно сопровождалось крещенскими морозами. Собрали подборку фото.

В тумане утонул Крещатик. На улице можно было едва различить Главпочтампт.

Фото: Страна

Туман окутал и Левый берег Киева.

Фото: Страна

Так выглядит Мариинский парк в январском тумане.

А так парк Шевченко в Киеве.

О вечернем тумане сообщают и жители Киевской, Житомирской области. Спасатели ранее предупреждали, что 17 января в Киеве ожидается туман, во время которого видимость снизится до 200-500м. Было объявлено "желтое" предупреждение - первый уровень опасности.

Напомним, что 2019 год стал в Украине самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, которые ведутся в Украине с 1881-го года. Теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно теплым, даже самым теплым за весь период наблюдений был июнь.

Также мы писали, что в приюте для животных под Житомиром из-за теплой погоды проснулись три медведя. Также в январе в Украине из-за аномального тепла зацвели цветы.