В России зафиксирована первая смерть в результате употребления жевательного табака - снюса. Об этом сообщает Gazeta.ru.

Ежемесячно российские медиа сообщают о десятках случаев отравления этим никотиносодержащим веществом. В форме жевательного табака снюс уже запрещен, однако на рынке появляются новые виды этой смеси - конфеты и жвачки. Пока число продавцов вещества растет, Роспотребнадзор и МВД пытаются пресечь его продажу, а Госдума - законодательно запретить торговлю снюсом в любом виде.

Как рассказал главный внештатный нарколог Минздрава, в последнее время наблюдается вспышка употребления никотиносодержащего вещества.

"По данным Минздрава, основные потребители снюса - это несовершеннолетние. Когда дети и подростки начинают массовое употребление психоактивных веществ - надо сразу говорить об эпидемии", - сказал главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Он подчеркивал, что вещество повышает риск онкологических заболеваний и сердечно-сосудистых расстройств. Нарколог не уточнил ни имя, ни возраст умершего.

За последние два месяца издания сообщили о более чем 20 случаях отравления снюсом. Среди пострадавших - не только школьники, но и взрослые люди.

Снюс - один из видов некурительного табака, чьим главным компонентом считают никотин. Его содержание в одной порции снюса примерно в пять раз больше, чем в одной сигарете. Длительное потребление некурительного бездымного табака приводит к возникновению рака десен, ротовой полости, глотки, гортани и пищевода. Некурительный табак может также способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и возникновению инсультов в связи с ростом кровяного давления, сужением кровеносных сосудов и нарушением сердечного ритма.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Украину пытались ввезти 28 тонн ядовитого табака для кальяна.

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