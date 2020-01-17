Описка в дате составления постановления о совершении админправонарушения при доказанности факта совершения такого правонарушения не может быть основанием для отмены этого документа.

Соответствующее положение содержится в постановлении КАС ВС от 24 декабря 2019 года по делу № 459/1801/17, информирует Юрлига.

Обстоятельства дела

Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что 2 июля 2017 года инспектором патрульной полиции вынесено постановление о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении, которым истец привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложено на него административное взыскание в виде штрафа в сумме 425 грн. Указанное постановление датировано 2 июня 2017 года.

В постановлении указано, что 2 июня 2017 года, руководя транспортным средством KIA SORENTO, истец осуществил обгон транспортного средства, двигавшегося впереди него на перекрестке, чем нарушил требования подпункта "а" пункта 14.6. раздела 14 Правил дорожного движения.

Истец обратился в суд с иском, в котором просил:

- признать противоправными действия инспектора патрульной полиции относительно рассмотрения дела об административном правонарушении на месте его совершения;

- отменить вынесенное постановление о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении.

Местный и апелляционный суды иск удовлетворили.

Не соглашаясь с решениями судов первой и апелляционной инстанции ответчик подал кассационную жалобу, в которой просил их отменить и принять новое решение, которым отказать в удовлетворении исковых требований.

В обоснование кассационной жалобы жалобщик указывал, что в обжалованном постановлении в результате описки определена неправильная дата совершения административного правонарушения истцом - 2 июня 2017 года вместо 2 июля 2017 года.

Жалобщик указывает, что о наличии описки в обжалованном постановлении ответчик указывал в отрицаниях на административный иск. Кроме того, истцом не отрицается тот факт, что событие состоялось именно 2 июля 2017 года, что подтверждено, в том числе, и видеозаписями.

Позиция Верховного Суда

Согласно положений ч. 3 ст. 283 КУоАП постановление по делу об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, кроме данных, определенных частью второй данной статьи, должно содержать сведения, в частности, о дате, времени и месте совершения административного правонарушения.

Коллегия судей Верховного суда указывает, что истцом не отрицается тот факт, что событие правонарушения состоялось именно 2 июля 2017 года, что подтверждено, в том числе, и видеозаписями.

Анализ приведенных правовых норм и обстоятельств дела дают основания для заключения, что указание инспектором в обжалованном постановлении неправильных данных, в том числе и неправильной даты составления постановления, не опровергает нарушения истцом требований подпункта "а" пункта 14.6. раздела 14 Правил Дорожного движения и является опиской.

Аналогичная правовая позиция относительно неточностей сведений в постановлении о привлечении лица к административному правонарушению, уже была выражена Верховным Судом в постановлении от 28 ноября 2018 года по делу № 537/1214/17 и коллегия судей Верховного Суда не находит оснований для отступления от указанной правовой позиции.

Следовательно в данном случае основным и обязательным признаком объективной стороны правонарушения является противоправное деяние, факт совершения которого подтвержден видеоматериалами, отсутствие которого бы исключало состав данного административного правонарушения.

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