Власти США планируют провести расследование в связи с сообщениями журналистов о слежке за Марией Йованович в ее бытность послом в Украине. Они надеются, что информация не подтвердится.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря США Майкла Помпео в интервью журналисту Тони Катцу.

По словам Помпео, власти приложат все усилия для установления истины.

"Мы сделаем все, что нужно, чтобы выяснить, произошло ли что-то в данном случае. Я подозреваю, что большая часть того, о чем сообщили, не подтвердится. Однако наша обязанность и моя обязанность как госсекретаря США состоит в том, чтобы прояснить ситуацию, провести расследование. Мы, конечно, делаем это во всех случаях, когда поступают утверждения об опасности для наших сотрудников", - отметил Помпео.

Как писала "Страна", Нацполиция уже открыла два дела из-за возможной слежки за Йованович в Украине.

Мы также разбирались, почему Йованович весной 2019 года отозвали из Киева.