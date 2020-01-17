Министерство внутренних дел вместе со Службой дипломатической безопасности при посольстве США в Украине сформируют специальную рабочую группу. Она будет заниматься расследованием возможной слежки за бывшим американским послом Мари Йованович.

Как передает "Голос Америки", об этом заявил глава МВД Арсен Аваков. По его словам, группа приступит к работе 20 января.

"Уже в понедельник мы планируем создать со Службой дипломатической безопасности при посольстве США в Украине общую группу для выяснения всех обстоятельств и беспристрастного расследования этого инцидента", - анонсировал намерения ведомств министр.

Аваков добавил, что 17 января общался с несколькими представителями дипломатических кругов США. По его словам, Соединенные Штаты и Украина имеют общие цели: защита прав человека, недопущение нарушения законов Украины и норм Венской конвенции о международных отношениях.

Ранее "Страна" писала, что в Нацполиции открыли два уголовных дела из-за возможной слежки за Йованович в ее бытность послом.

Власти США тоже планируют провести расследование в связи с сообщениями журналистов о слежке за послом.