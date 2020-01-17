Корпорация Boeing подтвердила сообщения журналистов, что в программном обеспечении самолета 737 MAX обнаружены новые проблемы. На этот раз неполадки возникли в бортовых компьютерах.

Об этом передает РИА "Новости".

Признанию компании предшествовали новости в прессе о том, что во время испытаний системы на прошлых выходных два бортовых компьютера модели 737 MAX не могли установить связь друг с другом.

"Мы проводим необходимые обновления и работаем с Федеральным управлением гражданской авиации США над оформлением этих изменений. Мы также информируем наших клиентов и поставщиков", - говорится в заявлении пресс-службы корпорации.



В связи с этим акции компании сразу же упали на 1,9% - до 325,72 долларов за акцию.

Ранее "Страна" сообщала, что главу корпорации Денниса Мюленбурга уволили с поста после того, как у компании начались проблемы с лайнером Boeing-737 MAX. При этом уволенный не получил выходного пособия.

Также мы рассказывали, что сотрудники Boeing в переписке между собой называли 737 MAX крайне ненадежным, созданным клоунами под надзором обезьян.