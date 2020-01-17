Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда разъяснил, в каких случаях полагается продлить 6-месячный срок для принятия наследства. Об этом сообщает "Юрлига".

Суду положено исследовать, совершал ли нотариус действия для уведомления об открытии наследства, вызывал ли наследника, в том числе путем публичного объявления или сообщения в прессе.

В обстоятельстве дела указано, что частный нотариус отказала истцу в выдаче свидетельства на право на наследство по завещанию на квартиру, поскольку истец пропустил установленный законодательством 6-месячный срок для принятия наследства.

Истец считает, что у него были препятствия в подаче заявления о принятии наследства, поэтому есть основания признать такие причины уважительными, поскольку он не был членом семьи умершей, не проживал совместно с ней, уведомление о смерти наследодателя не печаталось в печати региональной, нотариусом не сделано ни одной попытки своевременно, в течение определенного законом срока, разыскать наследника по завещанию.

Об открытии наследства истцу, как он указывает, стало известно лишь 29 марта 2016 года от частного нотариуса, которая открыла наследственное дело, и в этот же день он узнал о смерти наследодателя. Именно из-за бездеятельности нотариуса он пропустил шестимесячный срок для принятия наследства. Кроме того, при рассмотрении иска необходимо учесть его состояние здоровья, как инвалида второй группы и семейные обстоятельства, а именно необходимость осуществлять уход за тяжелобольной женой. Ссылаясь на изложенное, истец просил признать уважительными причины пропуска им срока для принятия наследства и определить дополнительный срок в два месяца для подачи заявления о принятии наследства.

Решением местного суда в удовлетворении иска было отказано. Постановлением апелляционного суда решение суда первой инстанции отменили и приняли новое решение об удовлетворении иска. Истцу определили дополнительный срок, достаточный для подачи им заявления о принятии наследства, длительностью в два месяца, начиная с даты принятия этого судебного решения.

Напомним, Верховный суд запретил обыскивать снятую квартиру без согласия арендатора.

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