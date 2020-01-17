Под председательством президента Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), где рассмотрели Стратегию национальной безопасности Украины "Безопасность человека - безопасность страны".

Новый проект предусматривает меры по уменьшению вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях.

Об этом 17 января сообщает сайт главы государства.

Зеленский пояснил, что возглавляемое им заседание носит консультативно-совещательный характер, чтобы все члены СНБО могли выразить свои мнения, замечания и предложения относительно будущего документа.

Президент предложил всем участникам заседания в течение недели детально проработать проект Стратегии и подать свои предложения.

"И после этого мы встретимся и утвердим документ", - добавил он.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что проект Стратегии национальной безопасности Украины разработан в соответствии со статьей 26 закона "О национальной безопасности Украины". В основу документа была положена избирательная программа президента, которую поддержало подавляющее большинство населения страны.

Приоритетными направлениями политики национальной безопасности в проекте Стратегии определены обеспечение независимости и государственного суверенитета, общественное развитие (прежде всего развитие человеческого капитала), защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, европейская и евроатлантическая интеграция, восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины.

Реализация этих приоритетов будет обеспечиваться путем восстановления мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и комплекса мер "Крым - это Украина".

Также в проекте предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях.

Как писала "Страна", в конце октября 2019 года генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал власти Украины к внедрению закона "о нацбезопасности".

А 7 декабря мы сообщали, что СНБО на закрытом совещании утвердил основной сценарий реинтеграции Донбасса.