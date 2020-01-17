Во Львовской области сотрудники ГосЧС сняли с остановившегося подъемника на горе Погар в Карпатах 32 туриста, в том числе 5 детей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГосЧС во Львовской области.

Спасательные работы завершились в 19:30. "Всего с подъемника сняли 32 человека, из них 5 детей", - говорится в сообщении.

Информации о чрезвычайном происшествии поступила спасателям около 17:00. По состоянию на 18:00 с подъемника сняли 18 человек. Всего к спасательной операции привлекли 14 спасателей и 3 единицы техники.

Фото: lv.dsns.gov.ua

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