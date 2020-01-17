Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Алексеем Гончаруком и поставил перед ним и правительством 5 задач, одной из которых является налаживание конструктивного взаимодействия с Верховной Радой Украины.

Видеозапись встречи обнародована на Facebook-странице Офиса президента.

"Пятый вопрос касается работы правительства и вашей личной работы с депутатами Верховной Рады и комитетами. Я очень хочу вас попросить, чтобы мы наладили эту работу", - сказал Зеленский.

"Вы глубоко в экономике, во всех современных процессах, в процессах, происходящих в правительстве, а наши депутаты этого не знают. И когда они получают законопроекты, решительные, иногда непопулярные, реформаторские, и у них нет времени нормально с ними ознакомиться, поработать в комитетах, - это ненормально совсем", - подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский потребовал у Гончарука разделить министерства экономики, культуры и ветеранов.

Одним из поручений было пересмотреть зарплаты во всех министерствах и госкомпаниях.