Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук провели встречу. На ней они договорились, что Кабинет министров, который должен представить Раде отчет о проделанной работе 14 февраля, покажет его промежуточный вариант на десять дней раньше.

Видеозапись встречи была опубликована на Facebook-аккаунте Офиса президента.

Видео: Facebook/ president.gov.ua

В разговоре Зеленский сначала дал Гончаруку несколько поручений. Выслушав президента, в конце встречи премьер затронул тему отчета Кабмина Верховной Раде.

"У нас есть обязанность, в соответствии с законом, 14 февраля представить парламенту промежуточный отчет о нашей работе. И я думаю, что это прекрасная идея, прекрасная возможность глубже продемонстрировать, пояснить, поговорить с парламентом о стратегических вещах", - сказал Гончарук.

Зеленский предложил ему отчитаться раньше: до следующей сессии парламента, до 4 февраля.

"То есть отчет у вас будет. Если можно это сделать до 4 февраля. Договорились", - завершил беседу Зеленский.

После этого президент и премьер пожали друг другу руки.

Ранее "Страна" писала, какие именно задачи поставил перед главой Кабмина Зеленский. Это пересмотр зарплат во всех министерствах, ведомствах и госкомпаниях. А также решение вопроса о гигантских премиях руководства "Нафтогаза".