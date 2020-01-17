Сегодня эпопея с "пленками Гончарука" подошла к концу. По крайней мере промежуточному. Президент сказал, что оставляет его работать на своем посту, хотя еще утром премьер написал заявление на отставку. Зеленский дал президенту несколько поручений и намекнул, что некоторые министры правительство могут покинуть.

Формально в этой ситуации президент выглядит как человек, который контролирует ситуацию.

Но с другой стороны Зеленский не смог ответить на пренебрежение к нему лично со стороны Гончарука во время известной беседы.

Гончарук своим заявлением об отставке (которую в открытую добивалась часть депутатов от "Слуги народа") вынудил президента публично подтвердить готовность работать с ним и дальше. Хотя и при выполнении некоторых условий.

Что теперь будет с Кабмином, выясняла "Страна".

"Примитивный" и "профан"

Эта история началась позавчера - с публикации записей, сделанных на совещании премьера, отдельных министров и представителей НБУ.

Видео в Сети уже удалены, но "Страна" расшифровала первую, вторую и третью части этой эпопеи.

Чиновники обсуждали важный вопрос - как покрасивее объяснить президенту, почему так быстро укрепляется гривна. Зеленский, по словам Гончарука, подозревал, что процесс это рукотворный, а валютой спекулируют приближенные к власти люди. И надо президента в этом разуверить, чтобы он не задавал лишних вопросов, озадачил собравшихся глава правительства.

При этом Зе в представлении Гончарука выглядел некомпетентным человеком, у которого "примитивное понимание". Впрочем, премьер на тех же пленках признал, что он и сам профан.

Интересно, что собравшиеся - а это были министры экономики, финансов, глава НБУ и его замы - так и не озвучили на встрече, что на самом деле происходит с гривной. Вместо этого они живо обсуждали, какое из удобоваримых объяснений придумать для президента.

Скандал был настолько громкий, что замолчать его уже не удалось. Тем более, что условная "группа Коломойского" в Раде начала призывать к отставке Гончарука (и автоматически его Кабмина).

На следующее утро премьер выпустил бодрое видео, на котором заявил, что все происходящее - происки тех, кто не любит Украину. И он будет работать, несмотря на помехи.

Правда, это не помогло. Скандал разгорался все сильнее и стало понятно, что одним видео его не потушить. Политикум разделился - причем на сторону Гончарука внезапно стал Порошенко, не говоря уже о "грантовой" тусовке.

При этом в "Слуге народа" заявили, что об отставке премьера речи не идет.

История с отставкой

Тем удивительнее было то, что утром 17 января премьер заявил, что написал Зеленскому заявление об отставке.

Но уже тогда стало понятно, что ни в какую отставку Гончарук не собирается и что это заявление - политический ход. Ведь по Конституции снимает главу Кабмина Верховная Рада. А не президент.

И тут было две версии. По одной из них действия Кабмина и Банковой согласованы. И президенты с премьером разыграли игру, чтоб по итогу показать единство команды.

По второй версии Гончарук решил вынудить Зеленского либо поддержать требования о его отставке, либо отклонить их, показав, что он готов работать с правительством и дальше.

В публичной плоскости все было похоже на второй вариант. Потому что Гончарук сам написал заявление об отставке и пытался выступать с сильных позиций, не признавая за собой никакой вины.

Если б президент дал отмашку "Слуге народа" отправить Гончарука в отставку, то это означало бы испортить отношения с Западом. Да еще и перед форумом в Давосе, куда собирались поехать и президент, и премьер.

Оставить его на своем посту означало показать, что президента можно шантажировать заявлениями об отставке.

Поэтому Зеленский выбрал третий путь.

Кульминация у Зеленского

Уже вечером Офис президента опубликовал видео, где премьер слушает вердикт Зеленского по этой ситуации.

Президент сказал, что не собирается поддерживать отставку Гончарука, но взамен требует от него определенных шагов.

"Я решил предоставить вам шанс и вашему правительству, если вы решите некоторые вещи, которые сегодня очень важны.

Общество в целом и я предоставили вам и правительству большой процент доверия, правильнее сказать, большой кредит доверия. Поэтому мне кажется, что вы еще не рассчитались за этот кредит перед обществом", - сказал Зеленский.

Президент поставил премьеру несколько условий:

1. Ограничить рост зарплат топ-чиновников правительства, по поводу чего было большое возмущение в обществе.

2. Разобраться с премиями руководству НАК Нафтогаза. А если те будут сопротивляться, то перезагрузить Нефтегаз. То есть, надо полагать, это означает, что Коболева и Ко нужно побудить отказаться от второй части премий (29 миллиона долларов) за выигранный у "Газпрома" иск.

"Они (Коболев и Витренко - Ред.) должны не только быть прагматичными менеджерами, но и оставаться людьми, найти выход из этой ситуации. Если они не услышат вас, тогда они услышат людей, юристов. Или НАК "Нафтогаз" будет полностью перезагружен. И мы с вами должны разработать стратегию, как это тогда сделать", – сказал Зеленский.

3. Разделить Минкульт (в который слили собственно Минкульт, Мининформ и ряд других ведомств), Минэкономики (куда влили Минагрополитики) и Минветеранов.

Вопрос в том - будет ли оно сопровождаться увольнением всех трех министров, как часто бывает при реорганизациях.

Отметим, что эти министры (Бородянский, Милованов и Коляда) уже давно находятся в центре скандалов. А президент заявил, что Гончарук должен попрощаться с теми министрами, которые проявили себя некомпетентными.

"Мы с вами хотим укрепления правительства. Поэтому я вас очень прошу найти слабые места и заменить тех или иных руководителей министерств, согласно их профессиональными данными", - заявил президент.

Впрочем, есть и другой вариант - эти министры останутся на своих постах. Просто у них заберут ряд направлений, и появятся новые ведомства - а вот их уже передадут нужным людям (особенно это касается Минагрополитики, ценность которого повышается накануне открытия рынка земли).

Показать результат президент поручил Гончаруку уже к началу февраля - и тогда же сделать доклад перед Радой (ранее планировалось, что промежуточный отчет правительства прозвучит в парламенте 14 февраля).

Почему Зеленский не уволил Гончарука?

Итак, премьер удержался в кресле. Этому есть несколько причин:

1. Гончарук - человек, согласованный на Западе. И под него, как премьера, писались программы сотрудничества с МВФ. Который, кстати, сегодня днем выразил Кабмину недвусмысленную поддержку. В случае же отставки правительства, эта программа была бы заморожена до формирования нового Кабмина и начала переговоров с ним.

К слову, как полагает поддерживающий премьера экс-нардеп Сергей Лещенко именно это и было главной целью атаки на Гончарука со стороны Коломойского и его людей.

"Ведь, если бы Гончарука удалось сбить, это бы на неопределённое время затормозило программу с МВФ - для получения денег надо заключить меморандум, одним из подписантов которого является легитимный премьер-министр. А, подорвав программу с МВФ, Коломойский добился бы того, что автоматом отпала бы необходимость принимать закон, который запрещает возврат Приватбанку прошлому владельцу", - написал Лещенко в своем телеграм-канале.

2. Президент и его команда изначально были завязаны на грантовых активистах, которые заполонили потом все правительство. Вряд ли Зеленский сможет сейчас (в силу тех же отношений с Западом) этот консенсус нарушать. И даже если он уволит Кабмин, следующий будет не слишком отличаться.

3. Президент увидел возможность не меняя Гончарука отпиариться на ряде очевидных проблем (высокие зарплаты, премии в "Нефтегазе", отдельные скандальные министры). И, тем самым, как бы сохранить лицо не увольняя премьера, который шантажировал президента своей отставкой (по крайней мере, так это выглядело в публичной плоскости, даже если это был изначально договорняк).

Но, с другой стороны, замечания президента к работе Кабмина не носили системный характер.

"Просто пиар-реакция на какие-то общественные возмущения. О смене курса правительства речи не идёт вообще.

Это правильно, что президент озаботился космическими зарплатами министров. Неправильно, что президент не вспомнил о необходимости значительно повысить зарплаты обычным бюджетникам. Хотя с этого, по сути, и нужно было начинать разговор", - анализирует телеграм-канал "Политика Страны".

"Зеленский залил костер"

По мнению экспертов, опрошенных "Страной", ситуация с правительством еще далека от завершения.

"Гончарукгейт не завершен в информационном плане. Якобы еще остаются записи, которых всего 14. И общество не знает, о чем там речь, есть ли более критические высказывания в адрес президента или что похуже для Гончарука. Остается вероятность, что скандал вновь разыграется уже весной с куда более серьезными последствиями", - говорит политолог Руслан Бортник "Стране".

Президент встретился с Гончаруком уже публично (до этого были неофициальные встречи), показав, что не хочет его отставки.

"Это изначально был не сценарий Зеленского. На него давили, чтобы он позволил скандалу добить Гончарука. Президент отказался и по этой причине, и еще по той, что у него, судя по всему, нет лояльного человека на замену", - полагает политолог Вадим Карасев.

К тому же, Гончарук еще может быть полезен хотя бы в том, чтобы дальше брать на себя общественное раздражение. "Роль громоотвода Гончаруком лично и его правительство еще не закончена, они продолжат работу. Президент показал, что он разделяет народное негодование по поводу заоблачных зарплат и премий и под камеры требует разобраться", - полагает эксперт Карасев.

Теперь по поручения президента Гончарук проведет чистки в правительстве, которые подкрепят реорганизацией министерств. Как считает политолог Бортник, такой шаг погасит или хотя бы уменьшит энергию критики в адрес всей властной команды.

"Заговорили об уходе Алены Бабак (министр развития общин и территорий Украины - Ред.). Но в зоне риска также министры экономики (Тимофей Милованов - Ред.), здравоохранения (Зоряна Скалецкая - Ред.), юстиции (Денис Малюська - Ред.), ветеранов (Оксана Коляда - Ред.), министр культуры, молодежи и спорта (Владимир Бородянский - Ред.) Их места и восстановленные министерства-ведомства отдадут недовольным группам влияния, сбавив накал страстей", - прогнозирует Бортник.

Но вот вопрос - остановится ли теперь атака на правительство Гончарука и на него самого?

Застрельщиками в этой "охоте" многие считают группу "Приват" и Игоря Коломойского. Ее представители действительно раздували скандал с "пленками" Гончарука, а сейчас выражают недовольство его "мирным" завершением.

"Игорь Валерьевич и его люди, которым умело распределяет задачи, вряд ли успокоятся. Тут же дело не в конкретном Гончаруке, хотя и он тоже не нравится. Гончаруком был только эпизод. Идет большая война национально-олигархического кооператива с агентами внешнего управления с перспективой на пять-семь лет. Кто-то должен остаться один - хищники или чужие. А народ Украины ожидает, кто решит его участь", - резюмирует политолог Андрей Золотарев в комментарии "Стране".

По слухам, которые курсируют в политической среде, к вопросу отставки Кабмина могут вернуться после форума в Давосе.

С другой стороны, ряд экспертов полагают, что Зеленский в этой ситуации уже упустил инициативу.

"Заявление Гончарука носила характер своеобразного шантажа (если бы Гончарук действительно хотел в отставку, то не устраивал бы публичное шоу и писал бы заявления по назначению). Оставив Гончарука на должности, Зеленский дал сигнал всем остальным членам команды: ничего не бойтесь, никого не уволю. То есть, продемонстрировал слабину", - пишет на своей странице в ФБ политолог Кость Бондаренко.