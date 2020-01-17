Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Алексеем Гончаруком, где заявил о необходимости разделить некоторые министерства.

Президент ждет от премьер-министра Гончарука предложений по ряду министерств: Минэкономики, Министерству культуры, молодежи и спорта, Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Встреча прошла 17 января. Ее видеозапись выложена в Facebook Офиса президента.

Видео: Facebook/ president.gov.ua

"У нас с вами было объединение некоторых министерств. Я думаю, что с самого начала это было правильное решение, потому мы с вами и говорили о том, что у нас профессиональный кадровый голод. И у нас не очень большой бюджет. Но мне кажется, время показало, что некоторые министерства должны быть разделены", - высказал свое мнение Зеленский.

Президент назвал ведомства, к работе которых у него есть вопросы. Например, к Министерству экономики, которое занимается сельским хозяйством.

"Мне кажется, что должна быть новая концепция и новый подход. Возможно, это касается и Министерства культуры, и Министерства ветеранов. Я хочу также увидеть от вас все предложения", - потребовал от премьера президент.

К слову, о необходимости реорганизовать Минэкоэнерго, которое было создано путем присоединения Минэнергоугля к Минприроды, сегодня высказался глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

"У нас во фракции есть мнение, что идея соединения министерства энергетики и министерства экологии является не очень хорошей. Потому что одновременно энергетика, фактически, вредит экологии. В свою очередь, экологию необходимо защищать. И одному человеку сложно это сочетать. Эта наша мысль внутри фракции, мы будем поднимать этот вопрос", – сказал нардеп.

Ранее "Страна" писала, что на той же встрече Зеленский поручил Гончаруку пересмотреть миллионные премии руководства "Нафтогаза". Также президент потребовал создать новую концепцию зарплат во всех министерствах и госкомпаниях.