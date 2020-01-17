Самый маленький в мире человек – непалец Хагенда Тапа Магар скончался на 28 году жизни, войдя в трагический клуб 27, то есть известных личностей, кто умер после 27-го дня рождения.

Об этом сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса.

При росте 67,08 сантиметров он был признан самым маленьким человеком в мире, сохранившим способность самостоятельно передвигаться.

Последнее время Магар испытывал проблемы с сердцем, а также боролся с астмой и пневмонией. Из-за ухудшения состояния он попал в больницу Непала, где скончался 16 января.

После его смерти "звание" самого маленького человека перешло к жителю Колумбии Эдуарду Ниньо Эрнандесу ростом 70,21 сантиметра.

Хагенда Тапа Магар. Фото: guinnessworldrecords.com

Фото: guinnessworldrecords.com

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