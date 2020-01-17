Умер самый маленький в мире человек, который вошел в трагический клуб 27
Самый маленький в мире человек – непалец Хагенда Тапа Магар скончался на 28 году жизни, войдя в трагический клуб 27, то есть известных личностей, кто умер после 27-го дня рождения.
Об этом сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса.
При росте 67,08 сантиметров он был признан самым маленьким человеком в мире, сохранившим способность самостоятельно передвигаться.
Последнее время Магар испытывал проблемы с сердцем, а также боролся с астмой и пневмонией. Из-за ухудшения состояния он попал в больницу Непала, где скончался 16 января.
После его смерти "звание" самого маленького человека перешло к жителю Колумбии Эдуарду Ниньо Эрнандесу ростом 70,21 сантиметра.
Хагенда Тапа Магар. Фото: guinnessworldrecords.com
Фото: guinnessworldrecords.com
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