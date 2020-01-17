Президент Украины Владимир Зеленский встретился в премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком. На встрече он поставил главе Кабмина 5 задач.

Одна из них - разработка новой концепции зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.

Видеозапись встречи опубликована на Facebook-странице Офиса президента.

Видео: Facebook/ president.gov.ua

"Прошу вас, чтобы вы предложили Офису президента и мне лично новую концепцию заработных плат всех министерств, всех ведомств, заместителей министров и любых других государственных компаний, их руководителей и заместителей. С пониманием, где мы живем с вами, и с понимаем тех или иных министров, где мы живем, в какой сложной ситуации, несмотря на их опыт, практику, и даже несмотря на их, простите за такое словосочетание, рыночную цену", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что зарплаты топ-чиновников должны быть "нормальными", соответствующими сегодняшней ситуации в Украине. То есть чтобы на них можно было жить, но с учетом положения дел в стране.

"Вот когда вы и ваше правительство поднимете экономику, тогда можно поднимать заработные платы. Если кто-то из министров не может работать на ту или иную зарплату, которую вы им предложите, но даже если это будет сложно, придется с ними прощаться", - жестко заявил глава государства.

Ранее "Страна" писала, что в Кабмине около 50 человек получают зарплаты больше 100 тысяч в месяц.

Мы также рассказывали, что Зеленский потребовал у Гончарука пересмотреть астрономические премии руководства "Нафтогаза".