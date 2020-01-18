16 января в Минске прошло первое в этом году заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Представители Киева, Донецка и Луганска обсудили девять участков для разведения сил, но договорились об отводе лишь на одном.

Обсудить обмен пленными и открытие новых КПВВ не удалось. В Луганске в этом обвинили Киев, поскольку на заседании отсутствовала Валерия Лутковская - украинский представитель в гуманитарной подгруппе.

Также в Минске говорили о выборах на Донбассе и участии переселенцев в голосовании. Стороны договорились о следующей встрече 29 января 2020 года.

То есть процесс по Донбассу движется очень медленно. Хотя есть и довольно интересные подвижки.

В Киеве на днях отозвали скандальный законопроект о децентрализации - по сведениям "Страны", из-за особого статуса Донбасса.

Разбирались, с чего начинается Минский процесс в наступившем 2020 году.

Границу - ни нашим, ни вашим. Позиция Киева

В Киеве отчитались о том, что обсудили несколько вопросов: продолжающиеся обстрелы, необходимость повторной проверки отвода тяжелого вооружения, как об этом договорились ранее, а также условия проведения выборов на Донбассе, среди которых - контроль над границей с Россией.

Обмен пленными. Накануне минской встречи Владимир Зеленский заявил, что готовится новый обмен. Он сказал это во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель. Однако что-либо о новом обмене по итогам встречи в Минске стороны не сообщили.

По всей видимости, обмены будут проводиться дозированно - как громкие PR-акции.

Обстрелы и отвод оружия. В Минске обсудили напряженную ситуацию на границе и необходимость ОБСЕ провести повторную верификацию отвода тяжелых вооружений.

Интересно, что ранее в ОБСЕ в своих отчетах сообщала, что именно Украина отвела не все вооружение на Донбассе. В частности наблюдатели заметили буксированную гаубицу "Жаба", а также два зенитно-ракетных комплекса "Оса".

В штабе ООС на это заявили, что размещение такой техники не подпадает под Минские соглашения. При этом в адрес ОБСЕ посыпались обвинения в "пророссийскости".

Что касается напряженной ситуации, то в Киеве заявили, что, продолжаются обстрелы, есть погибшие и раненые украинские военные. И что решение проблем безопасности - главное в повестке дня.

Украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу, чтобы обеспечить мониторинг на российско-украинской границе и верификацию со стороны ОБСЕ - с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ.

То есть все впросы Киев сворачивает на тему границы.

Выборы на Донбассе и граница. У Кучмы отметили, что мониторинг ситуации на границе - это первая и главная мера, необходимая для того, чтобы обеспечить безопасность на выборах.

Выборы, по мнению Кучмы, можно проводить только когда граница будет находятся под полным контролем Украины или международных наблюдателей. То есть Киев уже не ставит условие полной передачи ей кордона до выборов (о таком варианте "Страна" писала в начале года).

Еще одним условие проведения выборов на Донбассе у экс-президента назвали голосование переселенцев.

"Международный опыт проведения выборов на постконфликтных территориях свидетельствует, что преждевременное проведение выборов или ненадлежащая подготовка к ним не только не способствует примирению и реинтеграции, но и может спровоцировать возобновление боевых действий. Только возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способны обеспечить длительный мир", - написала Олифер.

Отметим, что возвращение переселенцев в свои родные города для голосования пока выглядит достаточно проблемной истории. Поэтому, не исключено, что, со временем, условие это преобразуется в требование дать право переселенцам голосовать там, где они сейчас живут на подконтрольной Украине территории.

Хотя оно вряд ли будет принято сепаратистами и Москвой.

Разведение сил на новых участках. На встрече в Минске обсуждались 9 участков разведения сил (в том числе три предложения от Киева), но удалось договориться о только об одном - в районе КПВВ Гнутово Донецкой области.

Украина предлагала разведение в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, место недалеко от Авдеевки и уже упомянутое "Гнутово".

Россия настаивала на разведении в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Раскладка, Широкино, вблизи Авдеевки и тоже КПВВ "Гнутово".

"Конструктива нет". Что заявили в "ЛДНР"

Не исключено, что к следующей встрече участков для разведения станет больше.

Полпред "ДНР" в контактной группе Наталья Никонорова заявила, что на следующем заседании "будут попытки сближения позиций". И рассказала, что нынешние участки обсуждали без конкретных координат, поэтому договориться не смогли. Она отметила, что просто по названию невозможно согласовать отвод так, чтобы совпали позиции сторон по конкретному участку.

Представительница "ДНР" добавила, что при этом есть несколько важных моментов, среди которых - обнародование со стороны ОБСЕ статуса демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения на участках линии соприкосновения, где отвод сил и средств уже состоялся.

В Луганске по итогам встречи заявили, что встреча носила скорее формальный характер и конструктива не было.

В частности, что обмен пленных и вопрос открытия новых КПВВ не смогли обсудить из-за отсутствия Валерии Лутковской, украинского представителя в гуманитарной подгруппе. Об этом сообщила представитель "ЛНР" Ольга Кобцева.

"Киев, по сути, сорвал заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам, поскольку полномочный представитель в группе Валерия Лутковская не приехала в Минск и в оперативном режиме передала свои полномочия эксперту, представлявшему украинскую сторону", – рассказала Кобцева.

Также представительница Луганска отметила, что встреча имела формальный характер, стороны обменялись информацией по вопросам повестки дня, "но ожидаемого конструктива в работе гуманитарной подгруппы, увы, не было".

"Смена власти не привела к прогрессу". Что заявили в Москве

Представитель РФ Борис Грызлов заявил, что Украина и "ОРДЛО" на первом заседании ТКГ в 2020 году подтвердили свою приверженность режиму прекращения огня на Донбассе. Он упмянул, что стороны обсуждали разведение на новых участках и назвал начало 2020 года "наиболее безопасным периодом конфликта на Донбассе".

Правда, эту сдержанно-оптимистичную риторику разделяют не все в Москве.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что смена власти в Украине не повлияла на решение конфликта на Донбассе.

"Смена власти на Украине летом 2019 года, к сожалению, не привела к прогрессу в разрешении конфликта в Донбассе. Новое руководство страны, провозгласив прекращение войны на юго-востоке одним из своих приоритетов, пока не спешит с реализацией этой задачи. Обстановка остается сложной и напряженной. Объявленное в июле перемирие, хотя и предполагало бессрочный характер, пока не привело к полному прекращению огня. Проект поправок в Конституцию о децентрализации, внесенный в декабре в Верховную Раду, на самом деле касался не децентрализации, а реформы административно-территориального устройства с усилением полномочий центральной власти", - заявил Лавров.

При этом он отметил, что Зеленский ведет себя несколько иначе, чем Порошенко. И сумел добиться выполнения решений нормандских саммитов 2015-2016 годов по разведению сил на трех участках линии соприкосновения.

Что касается заседания ТКГ 16 января, то Лавров добавил, что кризис в Украине можно преодолеть только политическими методами посредством прямого диалога Киева, Донецка и Луганска.

Выводы и прогнозы

Первое в наступившем году заседание минской группы показало, что движение вперед очень медленное и тормозится сильным несовпадением позиций сторон.

Прогресс есть лишь на тех направлениях, которые не связаны с политическим урегулированием. Ритм, заданный первой встречей, примерно понятен: периодические отведения войск, перемирия, обмены пленными, мелкие гуманитарные вопросы.

В остальном - стратегический тупик, вызыванный несогласием Украины с нормой Минских соглашений о том, что граница передается после проведения выборов, а не до того. Против этого выступает и лично Зеленский. Но Россия не намерена менять Минские соглашения, а Франция и Германия также говорят о следовании им.

Правда, все более частое муссирование темы о передаче контроля над границей не Украине, а неким "международным наблюдателям" позволяет говорить, что по этому вопросу компомисс теоретически возможен.

Достаточно интересные процессы идут и по поводу особого статуса Донбасса. На этой неделе президент Украины отозвал свой проект конституционных изменений по децентрализации. Сделано это было под нажимом европейских посольств.

Как выяснила "Страна", камнем преткновения стал именно вопрос Донбасса. Конституционные изменения, которые предлагал Зеленский, вообще никак не проговаривали эту тему.

Правда, в них была зашита норма, что Рада может определять статус административно-территориальных единиц. Что в теории могло быть использовано как лазейка для внедрения особого статуса ОРДЛО решением простого большинства в парламенте.

Однако после внесения законопроекта в Раду его раскритиковали как Москва, так и сепаратисты.

Дело в том, что лазейка для Донбасса, хитро выписанная в законе, позволяет Зеленскому не вносить особый статус в Конституцию. А это, напомним, одно из ключевых требований Минска-2 (иначе статус можно будет так же легко и отменить).

И здесь интересны две даты. 11 января Владимир Путин встретился в Москве с Ангелой Меркель. Там он заявил, что статус для Донбасса должен появиться в украинской Конституции. 15 января утром посольство Германии раскритиковало законопроект о децентрализации. 15 января днем Меркель созвонилась с Зеленским. А уже 16 января у президента заявили, что принятие законопроекта откладывается.

К чему приведет этот нажим - будет понятно по новой версии законопроекта, который у Зеленского сейчас переписывают. Новый текст, собственно, и покажет, насколько движется политическая часть урегулирования на Донбассе.