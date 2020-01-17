Руководители украинского "Нафтогаза" должны быть не только прагматичными менеджерами, но еще и оставаться людьми.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком, обсуждая вопрос астрономических премий, полученных руководством НАК "Нафтогаз".

Видеозапись встречи появилась на Facebook-странице Офиса президента.

Зеленский отметил, что предусмотренные контрактами премии руководства "Нафтогаза" за полученные от российского "Газпрома" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража могут обернуться внутриукраинским скандалом.

"...Хочу, чтобы вы разобрались с ситуацией, которая также обернется большим скандалом: НАК "Нафтогаз", по поводу их процента, которые они получают с 2,9 млрд долларов, которые мы получили от РФ. Тем процентом они получают, согласно контракту, 29 млн долларов… Они должны быть не только прагматичными менеджерами, но еще и оставаться людьми. Найти выход из этой ситуации, предложить выход из этой ситуации", - сказал Зеленский.

По словам президента, если менеджеры не услышат Гончарука, тогда им придется услышать людей и юристов. И придется полностью перезагружать "Нафтогаз".

Как ранее писала "Страна", на встрече Зеленский сообщил, что принял решение не увольнять Гончарука. Хотя по закону премьера может уволить только парламент.