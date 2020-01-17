YouTube-канал "Как обмануть президента", на котором появилась прослушка совещания премьер-министра Алексея Гончарука, удален вместе с аудиоразговорами. При попытке перейти по ссылкам, появляется надпись "Видео недоступно", и "Такой канал не существует".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ранее сообщил, что считает ненормальным ведение прослушки во время совещаний. А СБУ открыла уголовное дело по факту прослушки Гончарука по ст. 359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса Украины.

YouTube-канал "Как обмануть президента" удален вместе с прослушкой совещания у премьера Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранителей в течение двух недель установить причастных к записям разговоров премьер-министра Алексей Гончарука в Кабмине.

Впрочем, с записями разговоров во время совещания у Гончарука можно ознакомится на YouTube-канале "Страны".

Здесь представлена полная запись разговоров из нескольких частей аудиозаписи, ранее обнародованных на анонимном канале. Полная запись длится более часа.

Напомним, первая 6-минутная аудиозапись прослушки совещания у премьер-министра Алексея Гончарука появилась в YouTube на новосозданном канале 15 января. На записи, которая попала в сеть, Алексей Гончарук с двумя дамами (Рожковой из НБУ и Маркаровой из Минфина) совещается о том, что ему говорить президенту Владимиру Зеленскому, который интересуется почему укрепляется гривна и откуда дыра в бюджете.

В разговоре Гончарук признается, что он профан в экономике, и что у Зеленского примитивное (в смысле простое) понимание экономических процессов. Также он обсуждает проблему пирамиды облигаций госзакупок пересказывая версии, что на ней зарабатывают то ли Ротшильды, то ли Порошенко, то ли Маркарова с коррупционерами.

"Страна" публиковала полный текст скандальной записи.

По словам главы партии "Слуга народа" и первого замглавы фракции в Верховной Раде Украины Александра Корниенко, всего существует 14 фрагментов записи разговора премьер-министра Украины Алексея Гончарука с финансовым блоком правительства и НБУ. Об этом "Стране" сообщил глава партии "Слуга народа" и первый замглавы фракции в Верховной Раде Украины Александр Корниенко.