Президент Украины Владимир Зеленский решил дать премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше.

"Во-первых, хочу поблагодарить вас за эту встречу. Во-вторых, я получил от вас заявление сегодня об увольнении и, в связи с последними конфликтными ситуациями, или со скандалами, как угодно, скажем так, с очень неприятной ситуацией. Вы знаете, какое у меня к Вам личное отношение, и личное отношение к вашему молодому правительству. Я подумал, и мне кажется, что так будет правильно, я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые моменты, которые сегодня очень важны и очень волнуют наше общество", - сказал Зеленский во время встречи с премьером в пятницу, видео которой распространено Офисом президента.

Видеозапись встречи появилась на Facebook-странице Офиса президента.

Зеленский начал встречу с щекотливой темы пленочного скандала и заявления премьера об увольнении. Он сказал, что положительно относится как к самому Гончаруку, так и к его "молодому правительству".

Видео: Facebook/ president.gov.ua

Президент перечислил "вещи, которые волнуют общество".

Зарплаты. Зеленский поручил Гончаруку представить новую концепцию справедливых зарплат топ-чиновников. Премии руководству НАК "Нафтогаза". Перезагрузка компании. Замена некоторых министров в соответствии с их профессиональными качествами. Разделение некоторых министерств (в частности, министерств экономики, культуры и ветеранов). Работа правительства с депутатами Верховной Рады и комитетами. Налаживание диалога Кабмина с нардепами.

Зеленский в конце сказал, что общество и он сам дали правительству большой кредит доверия, который оно еще не вернуло. Гончарук пообещал до 4 февраля отчитаться о проделанной работе.

"Я благодарю за доверие, господин президент. Действительно, есть недостатки в работе. Вы очень точно перечислили задачи, которые, по моему мнению, должны быть выполнены. Поэтому мы обязательно все эти задачи, поставленные вами, внимательно изучим и в ближайшее время постараемся выполнить", - сказал Гончарук во время встречи с Зеленским в пятницу.

Как писала "Страна", сегодня Гончарук написал заявление об отставке, которое почему-то подал в Офис президента.

Мы также рассказывали, что по закону главу Кабмина может уволить только парламент, а никак не президент.