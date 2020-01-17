Американский изобретатель и предприниматель Илон Маск, который отправит марихуану на борт Международной космической станции, рассказал о планах на постройку кораблей Starship, которые доставят людей с Земли на Марс. Об этом Маск сообщил у себя в Twitter.

В планы SpaceX входит строительство сотни кораблей Starship в год. Межпланетное судно будет способно переселить жителей земли на Марс в количестве 100 000 человек. Условия, необходимые для перелета достигаются раз в 26 месяцев. Тогда орбиты планет будут расположены удобнее всего для переселения.

В комментариях к предпринимателя уточнили, означает ли это, что Маск собирается переправить на Марс около миллиона людей к 2050 году. И Маск эту информацию подтвердил. По его мнению, будущие перелеты будут происходить следующим образом: 1000 космических кораблей выводятся на земную орбиту и вылетают на протяжении месяца в период, когда Земля с Марсом находятся на близком расстоянии.

Ранее американский миллиардер заявил, что в нашей галактике нет инопланетян.

Как сообщала "Страна", SpaceX успешно испытала Starhopper, корабль для будущего полета на Марс.