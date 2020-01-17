Хотя в лагере "Слуг народа" сейчас преобладают прогнозы о том, что Алексея Гончарука в отставку не отправят, и что Владимир Зеленский его сохранит на посту премьер-министра, но на самом деле все не так однозначно. Источники "Страны" в Офисе президента говорят, что вариант отставки президент все-таки рассматривает. Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Президент давно был не доволен результатами работы Кабмина Гончарука. Некоторые из наших собеседников в Офисе даже давали Гончаруку "время до февраля", после чего прогнозировали, что Зеленский отправит его отставку. Сейчас же премьер сильно подорвал к себе доверие президента после истории с пленками. Зеленский недоволен не только пренебрежительным тоном Гончарука в отношении себя (хотя и это тоже), но и тем, что, как оказалось, премьер не ориентируется даже в базовых экономических вопросах - таких как курс гривны. Зеленскому же, в его понимании системы власти, нужен на посту премьера человек, который бы сам разбирался в экономических вопросах и на которого президент мог бы в этих вопросах полностью положиться.

Гончарук, как оказалось, таковым не является. И это было крайне неприятное открытие для президента. Кроме того, как стало понятно из разговоров Гончарука с замглавы НБУ Екатериной Рожковой и главой Минфина Оксаной Маркаровой, они не относятся к Владимиру Зеленскому как к своему патрону, а попросту держат его за дремучего неуча, не проявляя никакой лояльности либо уважения.

И, скорее всего, отставка премьера это вопрос времени - более или менее длительного.

Параллельно рассматриваются и варианты по возможному преемнику Гончарука. Таковых наши источники называют пока три.

1. Арсен Аваков. Уже давно метит на этот пост. Но к нему отношение у Зе настороженное. Во-первых, в экономике Аваков не сильный специалист. Во-вторых, Аваков сильный специалист в политических интригах и может вывести правительство из под контроля Зеленского. То есть профита от его назначения для Зе никакого, а потенциальных проблем немало.

2. Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив. Амбициозна, много работала с западными структурами, но при этом уровень ее экономической компетенции такой же примерно как и у Гончарука. И подходы в общем-то такие же (из той же среды выходец). Зачем менять шило на мыло?

3. Юрий Витренко, топ-менеджер Нафтогаза. Его сейчас активно лоббирует Игорь Коломойский, с которым у Витренко есть общие интересы. Юрий Витренко был одним из главных переговорщиков по газу с Россией наряду с помощником президента Ермаком (также близок к Коломойскому). Но связи с Коломойским в данном случае играют для Витренко в минус. Зеленский не хочет увеличивать влияние олигарха. Кроме того, у президента есть сомнения в его экономической компетентности. Макроэкономическими процессами он никогда не занимался.

17 января, на третий день после обнародования пленок с совещания, премьер-министр написал заявление об отставке. Основанием для написания заявления Гончаруком стала публикация аудиопленок с его совещания. Там премьер позволяет себе такие высказывания: "у Зеленского примитивное понимание экономических процессов", "соросята ухандохали экономику" (говоря о своей же команде), "я в экономике профан" и так далее. Всего слив с совещания Гончарука разделили на три части.

Также 17 января Гончарук выступил в Раде под крики "Ганьба!". "Страна" писала о том, как это было.

Напомним, что СБУ открыла уголовное дело по факту прослушки Гончарука.