Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о том, что страна выплатит семьям граждан Канады, которые погибли в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране по 25 тысяч канадских долларов. Это почти 465 тысяч гривен.

О том, что правительство Канады приняло такое решение Трюдо заявил по канадскому телевидению CPAC.

Также премьер заявил, что репатриация тел погибших канадцев ожидается в ближайшую неделю.

"Канада выплатит семьям канадцев, погибших в катастрофе под Тегераном, по 25 тыс. канадских долларов (465 тысяч гривен - Ред.)", - сказал он.

Видео: YouTube/cpac

Напомним, что 8 января в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, украинской авиакомпании МАУ. На борту было 176 человек, из - 11 украинцев. Утром 11 января Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что украинский самолет Boeing 737 поразила ракета, запущенная расчетом Корпуса Стражей Исламской Революции.

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