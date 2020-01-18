В воскресенье, 19 января, православные отмечают Крещение. Главная традиция этого дня - окунуться в прорубь. Верующие смывают грехи, начиная с вечера 18 января. И хоть в этом году обошлось без крещенских морозов, а водоемы не покрылись льдом, для киевлян все равно подготовили места, где можно окунуться. Собрали список локаций по Киеву.
Оболонский район:
пляж "Вербный" (озеро Вербное);
залив Оболонь в парке "Наталка";
пляж на Оболонской набережной - купания будут проходить вблизи Храма Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого;
пляж "Пуща-Водица".
Днепровский район:
пляж "Детский" (Гидропарк);
пляж "Венеция" (Долобецкий остров);
пляж "Предмостная Слободка" (Гидропарк);
пляж "Тельбин" (проспект Павла Тычины);
пляж "Радужный" (озеро Радужное);
пляж "Радуга" (ул. Никольско-Слободская);
пляж "Центральный" (Труханов остров).
В Гидропарке освятят воду и проведут торжественное купание в 14:00 19 января, возле часовни Крещения Господня. В местах для купания будут дежурить медики. Гидропарк часто выбирают, чтобы окунуться в прорубь политики и спортсмены.
Голосеевский район:
пляж "Галерный" (ул. Набережно-Корчеватская)
парк Феофания - купания в проруби начнутся с 8:00 и продлятся до 18:00. Вход в парк платный
Деснянский район:
зона отдыха "Троещина" (ул. Оноре де Бальзака).
парк "Муромец" - Х-Park - там пройдет фестиваль закаливания #МоржиFEST, на котором моржи поучаствуют в январском заплыве (с 13:00). Освящение проруби намечено на 12:00. На территории парка будут работать специальные помещения для переодевания.
Соломенский район:
Музей под открытым небом "Мамаева Слобода" - воду освятят в 10:00. У озера Красавица, будут проходить народные гуляния. С 6:30 до 10:00 вход для всех желающих свободен. После 10:00 вход в казацкий поселок платный.
Парк "Киевская Русь" в селе Копачев под Киевом
Праздничная программа начнется в 13:00. В 13:30 покажут покажут театрализованное действие "На Иордане". Освящение воды и торжественный молебен начнутся с 14:00. Вход в парк платный
Как безопасно окунаться на Крещение
Спасатели советуют во время купаний не употреблять алкоголь, заходить в воду и выходить из нее в среднем темпе, без спешки. Перед заходом в прорубь полезно сделать небольшую зарядку, а после окунания - нужно растереться полотенцем.
Нельзя заходить в холодную воду людям с болезнями сердца и сосудов, хроническими заболеваниями мочевыделительной, дыхательной системы и носоглотки, сахарным диабетом, эпилептикам, больным глаукомой, туберкулезом.
Запрещено окунаться с температурой тела выше 37 градусов. Нежелательно купаться зимой беременным, людям с болезнями щитовидной железы.
Напомним, что ранее в ПЦУ выступили против ныряния в прорубь на Крещение. Там заявили, что купание в проруби "не свойственно украинцам" и "не смывает грехи".
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