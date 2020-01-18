В воскресенье, 19 января, православные отмечают Крещение. Главная традиция этого дня - окунуться в прорубь. Верующие смывают грехи, начиная с вечера 18 января. И хоть в этом году обошлось без крещенских морозов, а водоемы не покрылись льдом, для киевлян все равно подготовили места, где можно окунуться. Собрали список локаций по Киеву.

Оболонский район:

пляж "Вербный" (озеро Вербное);

залив Оболонь в парке "Наталка";

пляж на Оболонской набережной - купания будут проходить вблизи Храма Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого;

пляж "Пуща-Водица".

Днепровский район:

пляж "Детский" (Гидропарк);

пляж "Венеция" (Долобецкий остров);

пляж "Предмостная Слободка" (Гидропарк);

пляж "Тельбин" (проспект Павла Тычины);

пляж "Радужный" (озеро Радужное);

пляж "Радуга" (ул. Никольско-Слободская);

пляж "Центральный" (Труханов остров).

В Гидропарке освятят воду и проведут торжественное купание в 14:00 19 января, возле часовни Крещения Господня. В местах для купания будут дежурить медики. Гидропарк часто выбирают, чтобы окунуться в прорубь политики и спортсмены.

Голосеевский район:

пляж "Галерный" (ул. Набережно-Корчеватская)

парк Феофания - купания в проруби начнутся с 8:00 и продлятся до 18:00. Вход в парк платный

Деснянский район:

зона отдыха "Троещина" (ул. Оноре де Бальзака).

парк "Муромец" - Х-Park - там пройдет фестиваль закаливания #МоржиFEST, на котором моржи поучаствуют в январском заплыве (с 13:00). Освящение проруби намечено на 12:00. На территории парка будут работать специальные помещения для переодевания.

Соломенский район:

Музей под открытым небом "Мамаева Слобода" - воду освятят в 10:00. У озера Красавица, будут проходить народные гуляния. С 6:30 до 10:00 вход для всех желающих свободен. После 10:00 вход в казацкий поселок платный.

Парк "Киевская Русь" в селе Копачев под Киевом

Праздничная программа начнется в 13:00. В 13:30 покажут покажут театрализованное действие "На Иордане". Освящение воды и торжественный молебен начнутся с 14:00. Вход в парк платный

Как безопасно окунаться на Крещение

Спасатели советуют во время купаний не употреблять алкоголь, заходить в воду и выходить из нее в среднем темпе, без спешки. Перед заходом в прорубь полезно сделать небольшую зарядку, а после окунания - нужно растереться полотенцем.

Нельзя заходить в холодную воду людям с болезнями сердца и сосудов, хроническими заболеваниями мочевыделительной, дыхательной системы и носоглотки, сахарным диабетом, эпилептикам, больным глаукомой, туберкулезом.

Запрещено окунаться с температурой тела выше 37 градусов. Нежелательно купаться зимой беременным, людям с болезнями щитовидной железы.

Напомним, что ранее в ПЦУ выступили против ныряния в прорубь на Крещение. Там заявили, что купание в проруби "не свойственно украинцам" и "не смывает грехи".

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