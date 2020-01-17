Украинские журналисты побывали в оманском отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton в Маскате. Именно там в начале января отдыхал президент Украины Владимир Зеленский.

Репортаж из гостиницы опубликован в Facebook 4 канала.

Как передает корреспондент канала, территория пятизвездочной гостиницы огромная. Сейчас в Маскате высокий сезон, поэтому цены в отеле максимальные (хотя и в периоды относительного затишья они не маленькие). Отель роскошный, фешенебельный, статусный, он считается лучшим в Омане.

Съемочной группе удалось попасть в президентский люкс. Таких номеров в отеле несколько, но журналистов провели именно в тот, где останавливался Зеленский.

Видео: Facebook/ 4newkyiv

Президент выбрал номер с видом на море. В нем есть две спальни, каждая с собственной ванной комнатой. Также в номере имеются гостиная, столовая с персональной кухней, кабинет и крохотная комната для охраны.

Всего в отеле 9 этажей. Люкс Зеленского расположен на 8-м, который является лучшим. А девятый этаж полностью принадлежит султану, и туда не допускается даже персонал отеля.

Плата за ночь в люксе Зеленского составляет в среднем 135 тысяч грн. В период, когда там отдыхал президент (конец декабря - начало января), она может вырастать до 200 тысяч.

Ранее "Страна" рассказывала о подробностях отдыха Зеленского в Омане и публиковала эксклюзивные фото из Маската.

Мы также выясняли, мог ли Зеленский вернуться раньше из отпуска на Ближнем Востоке в связи с катастрофой украинского самолета в Иране.