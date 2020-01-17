В 2019 году больше всего авиаперевозок из Украины совершила компания "Международные авиалинии Украины", самолет которой сбили в небе над Ираном. На втором месте - турецкая авиакомпания Turkish Airlines, а третье место по Украине занял венгерский лоукостер Wizz Air.

О том, что самые большие объемы аэронавигационного обслуживания украинская компания "Украэрорух" предоставила авиакомпании МАУ, говорится в сообщении пресс-службы "Украэроруха".

Статистика: Украэрорух

В 2019 авиакомпания МАУ выполнила 58 772 рейсов, это на 4,7% меньше, чем в 2018 году. Turkish Airlines - 33 716 рейсов, а Wizz Air - 20 944. Кроме того, самым популярным аэропортом традиционно стал "Борисполь".

Количество обслуживания взлетов и посадок в украинских аэропортах в 2019 году - 216 592 полетов, что на 9,3% больше по сравнению с результатом 2018 года.

Статистика: Украэрорух

Наибольшее количество взлетов и посадок, совершенных украинскими и зарубежными авиакомпаниями, Украэрорух обеспечил в таких аэропортах Украины:

Киев (Борисполь) - 111 667 (+14% по сравнению с 2018 годом); Киев (Жуляны) - 29 806 (-11,8%); Львов - 19334 (+24,2%); Одесса - 17265 (+8%); Харьков - 11291.

Статистика: Украэрорух

Ранее "Страна" писала, что 2019 год стал одним из самых безопасных в истории гражданской авиации.

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