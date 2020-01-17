Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о действиях Киева по урегулированию конфликта на Донбассе. По его мнению, смена власти в Украине не привела к прогрессу в разрешении этого конфликта.

Об этом Лавров сказал, общаясь 17 января с журналистами на пресс-конференции. Ее текстовый вариант опубликовал сайт МИД РФ.

Представители СМИ попросили главу внешнеполитического ведомства прокомментировать шаги новой киевской власти.

"Смена власти на Украине летом 2019 года, к сожалению, не привела к прогрессу в разрешении конфликта в Донбассе. Новое руководство страны, провозгласив прекращение войны на юго-востоке одним из своих приоритетов, пока не спешит с реализацией этой задачи. Обстановка остается сложной и напряженной. Объявленное в июле перемирие, хотя и предполагало бессрочный характер, пока не привело к полному прекращению огня. Проект поправок в Конституцию о децентрализации, внесенный в декабре в Верховную Раду, на самом деле касался не децентрализации, а реформы административно-территориального устройства с усилением полномочий центральной власти", - констатировал Лавров.

Однако он отметил. что президент Зеленский ведет себя несколько иначе, чем Порошенко. В отличие от последнего, он сумел добиться выполнения решений нормандских саммитов 2015-2016 гг. по разведению сил на трех участках линии соприкосновения. По словам Лаврова, это позволило провести 9 декабря в Париже пятый саммит "нормандского формата". Его главным итогом стало единодушное подтверждение безальтернативности Минских соглашений как основы решения украинского кризиса.

Также Лавров напомнил, что 16 января в Минске прошло первое в наступившем году заседание Контактной группы. Глава МИД добавил, что "кризис на Украине можно преодолеть только политическими методами посредством прямого диалога Киева, Донецка и Луганска". И выразил готовность этому содействовать.

Ранее "Страна" анализировала, что показал последний нормандский саммит в Париже.

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